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İsrail'in Gazze'deki BM Okuluna Saldırısında 18 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki bir BM okuluna düzenlediği saldırıda en az 18 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Çocuklar da hayatını kaybedenler arasında.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 23:14
İsrail'in Gazze'deki BM Okuluna Saldırısında 18 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırısında Hayatını Kaybedenler

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler (BM) okuluna düzenlediği hava saldırısında 18 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısının ise 18 olduğu belirtiliyor. Ölenler arasında çocuklar ve UNRWA çalışanları da yer alıyor.

Saldırının Detayları

Bu saldırının, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan El-Cauni Okulu'na gerçekleştirildiği ve BM'ye ait olan okulda 5 binden fazla yerinden edilmiş sivilin bulunduğu ifade edildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, saldırının "korkunç ve vahşi bir katliam" olduğu vurgulandı.

Birçok Okul ve Barınma Merkezi Vuruldu

7 Ekim'den bu yana, Gazze'deki soykırım savaşının başlamasıyla birlikte İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda 18'den fazla okul ve barınma merkezini bombaladığı bildirildi. Sivil Savunma Müdürlüğü, yapılan bu saldırının El-Cauni Okulu'na düzenlenen 5. saldırı olduğunu da açıkladı.

Dünya Tepki Gösterme Çağrısı

Ayrıca, Gazze'deki hükümet yapılan açıklama ile dünya kamuoyuna, yerinden edilen ve saldırılara maruz kalan siviller için daha fazla duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

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