İsrail'in Gazze'deki BM Okuluna Üçüncü Bombardımanı

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırısı Sürüyor

İsrail ordusu, Gazze'deki yerlerinden edilen kişilerin sığındığı bir Birleşmiş Milletler (BM) okulunu üçüncü kez bombaladı. Bu saldırı sonucunda, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Saldırı Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail hava kuvvetleri, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait olan Gazze şehir batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan "Esma" okulunu hedef aldı. Bu okul, yerlerinden edilerek evlerini terk eden insanların sığındığı bir barınak olarak kullanılıyordu.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

Saldırıda, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu kaydedildi. Aynı okul, daha önce de 7 Haziran ve 19 Ekim tarihlerinde bombalanmış; bu saldırılarda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi hasar görmüştü.

Gazze'deki Genel Durum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın da dahil olmak üzere, toplamda 42 bin 924 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 100 bin 833 kişi yaralandı. Halen enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor. Sivil altyapı, hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak ağır tahrip ediliyor.

İsrail ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölge sakinleri arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölge sakinleri arama kurtarma çalışması başlattı.