İsrail'in Gazze'deki Bombalı Saldırısında 5 Gazeteci Hayatını Kaybetti

Gazze'de Canlı Yayın Aracına Bombalı Saldırı

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 201'e yükseldi. Son olarak, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlenen bombalı saldırıda 5 gazeteci yaşamını yitirdi.

Saldırıda Hayatını Kaybeden Gazeteciler

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren gazetecilerin isimleri açıklandı. Ölenler arasında foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune yer aldı.

Uluslararası Tepkiler ve Kınamalar

Açıklamada, İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef almasını, öldürmesini ve suikasta uğratmasını en güçlü şekilde kınayan çeşitli gazetecilik kuruluşları, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonu'na da yer verildi. Bu kuruluşlar, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik sistematik suçların kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Ayrıca, bu olaydan dolayı İsrail ve suçlarına ortak olan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin sorumluluğu vurgulandı. Uluslararası topluma, uluslararası örgütlere ve gazetecilik kuruluşlarına, İsrail'in suçlarını kınamaları, aksiyona geçmeleri ve Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri korumak amacıyla etkili baskılar uygulamaları çağrısında bulunuldu.