İsrail'in Gazze'deki Bombalı Saldırısında 5 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Gerçekleştirdiği Saldırı Sonrası Trajedi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine yönelik düzenlediği bombalı saldırılarda, 5 Filistinli sağlık ve teknik personel hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açtı.

Saldırının Ayrıntıları ve Kaybedilenler

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin tıbbi ve teknik personel olduğunu belirtirken, ölenler arasında bir çocuk doktoru, iki sağlık görevlisi, bir bakım teknisyeni ve bir laboratuvar teknisyenin yer aldığını ifade etti.

Yaralılar ve Devam Eden Tehditler

Saldırının ardından hastane çevresinde büyük bir korku ve endişe hakim oldu. Sağlık çalışanlarının hedef alınması, savaşın getirdiği yıkımı ve insani kayıpları bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık tesisleri üzerindeki bu tür saldırılar, uluslararası hukuk açısından büyük tartışmalara yol açmakta.