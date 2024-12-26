DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,68 -0,12%
ALTIN
2.975,51 -0,43%
BITCOIN
3.391.811,99 2,56%

İsrail'in Gazze'deki Bombalı Saldırısında 5 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 5 sağlık personeli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:56
İsrail'in Gazze'deki Bombalı Saldırısında 5 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Gerçekleştirdiği Saldırı Sonrası Trajedi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine yönelik düzenlediği bombalı saldırılarda, 5 Filistinli sağlık ve teknik personel hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açtı.

Saldırının Ayrıntıları ve Kaybedilenler

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin tıbbi ve teknik personel olduğunu belirtirken, ölenler arasında bir çocuk doktoru, iki sağlık görevlisi, bir bakım teknisyeni ve bir laboratuvar teknisyenin yer aldığını ifade etti.

Yaralılar ve Devam Eden Tehditler

Saldırının ardından hastane çevresinde büyük bir korku ve endişe hakim oldu. Sağlık çalışanlarının hedef alınması, savaşın getirdiği yıkımı ve insani kayıpları bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık tesisleri üzerindeki bu tür saldırılar, uluslararası hukuk açısından büyük tartışmalara yol açmakta.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya STK'ları Gazze'de 'Ömer Muhtar Çadır Kenti' Kurdu
2
Kazakistan'daki Uçak Kazasında 14 Azerbaycan Vatandaşı Kurtarıldı
3
El Al, Azerbaycan Uçağının Kazakistan'da Düşmesinin Ardından Moskova Uçuşlarını İptal Etti
4
Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi Açıldı: Bakan Göktaş'tan Önemli Açıklamalar
5
Körfez Ülkelerinden Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı
6
Kosova Polisi Sırbistan'a Ait İki Kurumu Kapattı
7
Trakya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Bekleniyor

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!