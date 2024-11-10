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İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı: 15 Çocukla Beraber 36 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında 15'i çocuk 36 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 11:24
İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı: 15 Çocukla Beraber 36 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Bombardımanı Sonrası Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi hedef alması sonucu 15'i çocuk 36 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda birçok kişi yaralandı ve enkaz altında daha fazla insanın bulunduğu bildirildi.

Cibaliya el-Beled'de Saldırı

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Cibaliya el-Beled bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Alluş ailesine ait bir evi bombaladı. Tanıklar, saldırının ardından en az 36 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralının bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, yıkılan evin enkazı altında kalan insanlar için sivil savunma ekiplerinin kısıtlı imkanlarla kurtarma çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Olay, bölgede giderek artan insani krizi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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