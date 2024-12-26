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İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı: 5 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 sivil, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:52
İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı: 5 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Bombardıman Gerçekleştirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir hava saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 5 sivil yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Alvan Ailesinin Evi Hedef Alındı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırının Gazze kentinin kuzeyinde Alvan ailesine ait bir eve gerçekleştirildiği belirtildi. Ed-Derec Mahallesi'ne düzenlenen bu saldırıda çok sayıda yaralanmanın da yaşandığı ifade edildi.

Görgü Tanıklarından Endişe Veren Bilgiler

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının bombaladığı evdeki can kayıpları arasında kadın ve çocukların bulunduğunu aktardı. Enkaz altında kayıpların olduğu ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ölü Sayısı ve Yaralıların Durumu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda toplamda 45 bin 399 Filistinli öldü, bunların yaklaşık 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın. Ayrıca 107 bin 940 kişi de yaralandı. Enkaz altında halen binlerce kayıbın bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

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