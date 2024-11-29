İsrail'in Gazze'deki Bombardımanında 4 Sığınmacı Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta zorla yerinden edilen Filistinlilere ait bir sığınma çadırını bombaladı. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, bazı sığınmacıların da yaralandığı öğrenildi.

Sağlık kaynaklarına göre, İsrail hava kuvvetleri, Han Yunus'un batısında bulunan El-Mevasi bölgesindeki çadırı hedef alarak saldırıda bulundu. İlk belirlemelere göre, ölenlerin tümü sığınmacılardan oluşuyor.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin merkezi ve doğusunda çok sayıda evi patlayıcılarla havaya uçurduğunu ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplamda 44 bin 330 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığı bu süreçte, sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip olduğu belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.