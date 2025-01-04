İsrail'in Gazze'deki Bombardımanında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma İdaresi, İsrail'e ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bombardımanda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırının Detayları

Açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'deki bir yerleşim birimine hava saldırısı düzenleyerek yerleşim alanını tamamen yıktı. Enkazdan 5 ölü ve çok sayıda yaralının cesetleri çıkarıldı. Bununla birlikte 10 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.

Ateşkes Müzakereleri ve Saldırılar

Açıklamada, Hamas ile İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da dolaylı ateşkes müzakerelerine yeniden başladığına da dikkat çekildi. Ancak İsrail’in müzakerelere rağmen saldırılarını sürdürdüğü vurgulandı.

Kapsamlı Çatışmalar

Hamas, 7 Ekim 2023'te, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. O tarihten bu yana, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45.717 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca, 7 Ekim tarihinden bu yana, 167'si çocuk olmak üzere 836 Filistinli işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te saldırılar sonucu hayatını kaybetti.

Saatler geçtikçe, sivil altyapının da hedef alındığı belirtilirken, çok sayıda insanın hastanelere ve eğitim kurumlarına sığınmak zorunda kaldığı kaydedildi.