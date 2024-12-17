İsrail'in Gazze'deki Bombardımanında 8 Sivili Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir eve gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 8 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Filistinli Bettah ailesine ait olan ancak yerinden edilmiş birçok vatandaşın sığındığı bu evde, ölen ve yaralanan sivillerin Kemal Advan Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Hava saldırısının evde büyük bir yıkım ve yangına yol açtığı, yaralıların durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Filistin resmi haber ajansı WAFAda yer alan habere göre, yerinden edilmiş vatandaşların sığındığı eve düzenlenen saldırı sonrası 8 Filistinli yaşamını yitirdi, pek çok kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17.492'si çocuk, 11.979'u kadın olmak üzere toplamda 45.059 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 107.041 kişi yaralanırken, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilmektedir. Sivil altyapıya, hastane ve eğitim kurumları gibi halkın sığındığı yerlerin hedef alınması sonucu büyük tahribat yaşanıyor.