İsrail'in Gazze'deki Bombardmanı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Şiddet: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Olay, Gazze'nin güneyindeki ez-Zeytun Mahallesi'nde meydana geldi.

Detaylar ve Tanık İfadeleri

Filistinli sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun hedef almış olduğu evin Ebu Diyye ailesine ait olduğu belirtildi. Saldırı sonucu ev tamamen yıkılırken, çevresindeki diğer evlerde de ciddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, olayın dehşet verici ayrıntılarını aktararak, çok sayıda yaralının olduğunu da ifade etti.

Bu tür saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırırken, uluslararası toplumdan gelen tepkilere yol açmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.