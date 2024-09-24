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İsrail'in Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'na Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, ikisi çocuk.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:10
İsrail'in Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'na Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Acı Gelişmeler

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar devam ediyor. Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve gerçekleştirilen saldırıda, ikisi çocuk toplamda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Detaylar Ne?

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi yetkilileri, saldırının sonuçlarını bildirerek, olayda çok sayıda yaralı bulunduğunu aktardı. Aynı gün içinde Gazze'nin kuzeyinde de Beyt Lahiya beldesine yönelik ateşli silahlar ve top atışlarıyla saldırılar düzenlendi.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

Gün içinde yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 9 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplamda 41 bin 467 Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısı 95 bin 921'e ulaştı.

Yıkım ve Sivil Altyapıya Zarar

Bölgede, halkın sığındığı hastanelerin ve okulların hedef alınması nedeniyle sivil altyapıda da büyük tahribat yaşandığı bildiriliyor. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu tahmin ediliyor.

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