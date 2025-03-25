İsrail'in Gazze'deki Demografik Değişimi: Uzmanlar Uyarıyor

Filistinli uzmanlar, İsrail'in Gazze'deki sistematik saldırılarla demografik yapıyı değiştirdiğini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:35
İsrail'in Gazze'deki Demografik Değişimi: Uzmanlar Uyarıyor

İsrail, Gazze'de Demografik Yapıyı Sistematik Olarak Değiştiriyor

Filistinli uzmanlara göre, İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla Gazze'nin demografik yapısını sistematik bir şekilde değiştirmeye çalışıyor. Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, bu süreçte özellikle ailelerin hedef alındığını ve binlerce ailenin tamamen yok olması nedeniyle nüfus üzerindeki etkinin kalıcı olacağını belirtti.

Olumsuz Etkiler ve Rakamlarla Durum

İsrail, Gazze'de yürüttüğü saldırılar sonucunda 50 bini aşkın sivilin öldüğünü, yüz binlercesinin yerinden edildiğini bildiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu saldırılarda yaklaşık 11,850 katliam gerçekleşti. Bu katliamlar sonucunda 2,165 aile tamamen yok oldu ve 365,000 konut kullanılamaz hale geldi.

Nüfus Dinamikleri ve SOSYAL Yapı Üzerindeki Etkiler

Sevabite, savaşın başından bu yana 2 milyon Filistinlilerin sürekli göçe zorlandığını ve bu durumun özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Saldırılar sonucunda 39,384 çocuk yetim ya da öksüz kalırken, 14,323 kadın dul kaldı.

Altyapı ve Yaşam Koşullarındaki Çöküş

Gazze, savaş öncesindeki nüfus haritasından çok farklı bir duruma geldi. Bazı bölgeler yoğun iken, diğerleri tamamen boşaldı. Bu durum, temel hizmetler üzerinde büyük baskı yaratmış durumda. Yıkılan altyapı, sağlık sisteminin çökmesine ve çevresel krizlere neden oluyor. Sevabite, bunun sadece fiziksel bir yıkım değil, aynı zamanda bölgedeki yaşamın yok edilmesi demek olduğunu belirtti.

Uzmanların İfadeleri: Göç ve Demografik Hedefler

Siyasi analist Mustafa İbrahim, İsrail'in Filistinlileri zorla göçe zorlayarak Gazze'deki varlıklarını en aza indirme amacında olduğunu vurguladı. İbrahim, bu durumun geçici bir göç değil, demografik yapıyı değiştirme girişimi olduğunu söyledi. Aynı zamanda, İyad el-Kara da bu zorla yerinden etme politikasının, Aksa Tufanı sonrasında stratejik bir baskı aracı haline geldiğini ifade etti.

Let İnsani Destek ve Yeniden İnşa Gerekliliği

Kara, savaşın durdurulması, sınırların açılması ve yardım girişinin sağlanmasının halkın hayatını kurtarma yönünde önemli bir gereklilik olduğunu dile getirdi. Filistinlilerin yerinden edilme politikalarına karşı durmak gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak
2
Mersin'de Sahte Dolar Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı
4
Üsküdar'da 'Salıncak Oyunu' Müzik Eşliğinde Sahnelendi
5
Diyarbakır'da Nevruz Etkinliğinde Hırsızlık: 9 Şüpheli Tutuklandı
6
Samsung Electronics Eş CEO'su Han Jong-Hee Hayatını Kaybetti
7
Metal Müziğin İkonları İstanbul'da Buluşuyor: Dark Sun Festival

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor