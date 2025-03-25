İsrail, Gazze'de Demografik Yapıyı Sistematik Olarak Değiştiriyor

Filistinli uzmanlara göre, İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla Gazze'nin demografik yapısını sistematik bir şekilde değiştirmeye çalışıyor. Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, bu süreçte özellikle ailelerin hedef alındığını ve binlerce ailenin tamamen yok olması nedeniyle nüfus üzerindeki etkinin kalıcı olacağını belirtti.

Olumsuz Etkiler ve Rakamlarla Durum

İsrail, Gazze'de yürüttüğü saldırılar sonucunda 50 bini aşkın sivilin öldüğünü, yüz binlercesinin yerinden edildiğini bildiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu saldırılarda yaklaşık 11,850 katliam gerçekleşti. Bu katliamlar sonucunda 2,165 aile tamamen yok oldu ve 365,000 konut kullanılamaz hale geldi.

Nüfus Dinamikleri ve SOSYAL Yapı Üzerindeki Etkiler

Sevabite, savaşın başından bu yana 2 milyon Filistinlilerin sürekli göçe zorlandığını ve bu durumun özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Saldırılar sonucunda 39,384 çocuk yetim ya da öksüz kalırken, 14,323 kadın dul kaldı.

Altyapı ve Yaşam Koşullarındaki Çöküş

Gazze, savaş öncesindeki nüfus haritasından çok farklı bir duruma geldi. Bazı bölgeler yoğun iken, diğerleri tamamen boşaldı. Bu durum, temel hizmetler üzerinde büyük baskı yaratmış durumda. Yıkılan altyapı, sağlık sisteminin çökmesine ve çevresel krizlere neden oluyor. Sevabite, bunun sadece fiziksel bir yıkım değil, aynı zamanda bölgedeki yaşamın yok edilmesi demek olduğunu belirtti.

Uzmanların İfadeleri: Göç ve Demografik Hedefler

Siyasi analist Mustafa İbrahim, İsrail'in Filistinlileri zorla göçe zorlayarak Gazze'deki varlıklarını en aza indirme amacında olduğunu vurguladı. İbrahim, bu durumun geçici bir göç değil, demografik yapıyı değiştirme girişimi olduğunu söyledi. Aynı zamanda, İyad el-Kara da bu zorla yerinden etme politikasının, Aksa Tufanı sonrasında stratejik bir baskı aracı haline geldiğini ifade etti.

Let İnsani Destek ve Yeniden İnşa Gerekliliği

Kara, savaşın durdurulması, sınırların açılması ve yardım girişinin sağlanmasının halkın hayatını kurtarma yönünde önemli bir gereklilik olduğunu dile getirdi. Filistinlilerin yerinden edilme politikalarına karşı durmak gerektiğini belirtti.