İsrail'in Gazze'deki El-Avde Hastanesi'ne Saldırı: Müdür ve 6 Sağlık Çalışanı Yaralı

Gazze'de El-Avde Hastanesine Bombalı Saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi çevresine düzenlediği bombalı saldırılarda, hastane müdürü ve 6 sağlık personeli yaralandı. Sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi yakınlarındaki El-Avde Hastanesinin çevresine çok sayıda patlayıcı taşıyan robotlarla saldırıda bulundu.

Yaralılar ve Hasar Durumu

Bu saldırılarda El-Avde Hastanesinin Müdürü Muhammed Saliha ile 6 sağlık personeli orta ve hafif derecede yaralandı. Patlamalar sonucunda hastanenin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.

Daha Önceki Saldırılar ve Zorluklar

Daha önce, 23 Aralık tarihinde İsrail'in hastanenin çevresini bombalaması sonucu ilaç deposunun bulunduğu binada yangın çıkmıştı. El-Avde Hastanesi yönetimi, tıbbi hizmetlere erişim sağlamakta zorluk çektiklerini, ilaç sıkıntısı ve elektrik kesintileri gibi sorunların bu çabaları engellediğini belirtmişti.