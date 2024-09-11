İsrail'in Gazze'deki El-Mevasi Katliamları: 217 Ölü, 635 Yaralı

İsrail'in Gazze'deki Katliamları: 217 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarla sağlık sistemini büyük ölçüde çökertti. Bu süre zarfında, Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde, "güvenli bölge" ilan edilmesine rağmen yaşanan 5 ayrı katliamda 217 Filistinli yaşamını yitirdi ve 635 kişi yaralandı.

El-Mevasi: Kaçışın Yeni Adresi

Gazze'nin Akdeniz kıyısında bulunan el-Mevasi, 1,7 milyon Filistinlinin sığındığı bir alan haline geldi. Ancak, İsrail ordusunun düzenlediği bombalı saldırılar ve topçu atışları bu bölgedeki insanları tehdit etmeye devam ediyor.

Katliamlar Devam Ediyor

10 Temmuz'daki saldırıda 40 sivilin hayatını kaybetmesi, 13 Temmuz'daki hava saldırısında 90 Filistinlinin ölmesi, 26 Mayıs'taki bombardımanda ise 45 sivilin hayatını kaybetmesi dikkat çekti. 22 Haziran'da gerçekleştirilen bir başka saldırıda da 25 kişi yaşamını yitirdi.

Uluslararası Tepkiler

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumlardan gelen tepkilere rağmen, İsrail ordusu, bölgede yürüttüğü saldırıları Siyonist bir anlatımla "Hamas unsurlarını hedef aldık" şeklinde savunuyor. Ancak, bölgedeki sivillerin feryatları yankılanmaya devam ediyor.

Sivillerin Durumu

Gazze'deki hükümet, sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaralıları tedavi edecek hastane bulunmadığını bildirdi. Ölenlerin büyük bölümü kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Sonuç

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sosyal altyapı ve sağlık hizmetleri büyük zarar görürken, Filistinlilerin yaşam alanları da yok olmaya yüz tutuyor. Dev bombaların hedef olduğu Mevasi, halen savaşın acı gerçekleriyle baş başa kalmış durumda.