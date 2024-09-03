İsrail'in Gazze'deki Fakülteye Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırısı Sonrası Ölü Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeybatısında, yerlerinden edilen Filistinli sivillerin sığındığı bir fakülteyi bombalaması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, bölgedeki gerilimi bir kez daha artırdı.

Hedef Alınan Eğitim Kuruluşu

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, Nema Fakültesi hedef alındı. İsrail ordusunun, söz konusu üniversiteyi yeniden vurma tehdidinde bulunduğu ifade edildi.

Sağlık Kaynaklarından Gelen Bilgiler

Yerel sağlık kaynakları, saldırı sonrası yaralılar olduğunu ve olayda daha önce ölen 4 kişi konusunda güncellenmiş veriler ile toplam ölü sayısının 7'ye ulaştığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve durumu hakkında daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.

Gözlemciler, bu olayın Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştireceğini vurguluyor.