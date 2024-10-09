İsrail'in Gazze'deki Hastane Bombardımanı: 16 Ölü

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Bombardımanı Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde bulunan Cibaliya'da, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Yemen es-Said Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti.

Kayıplar Arasında Kadın ve Çocuklar da Var

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, AA muhabirine verdiği bilgilerde, bombardımanda yaşamını yitirenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtti.

Ebu Safiye, bombardımana maruz kalan sivillerin büyük bir kısmının yanarak can verdiğini ifade etti.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler Endişe Veriyor

Düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler, hastane civarındaki çadırların da hedef alındığını ve çok sayıda Filistinlinin, aralarında çocukların da bulunduğu, yanarak hayatını kaybettiğini gösteriyor.