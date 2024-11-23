İsrail'in Gazze'deki Hastane Yakınına Düzenlediği Saldırıda 3 Ölü

Gazze'de Saldırı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bir hastanenin yakınlarına düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 Filistinli vatandaşın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamalara göre, saldırı Emel Hastanesi çevresinde gerçekleşti. Saldırıda birçok kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) sivillerin toplandığı bu bölgeyi hedef aldığını belirtti.

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