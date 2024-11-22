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İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Düzenlediği Saldırıda Yaralılar Var

İsrail ordusunun Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir doktor ve birçok hasta yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 23:29
İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Düzenlediği Saldırıda Yaralılar Var

İsrail'in Gazze'de Hastanelere Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda, bir doktor ve birçok hasta yaralandı.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, hastanenin doktorlarından Said Cevdet ve bazı hastaların, İsrail İHA'sı tarafından atılan bomba sonucu yaralandığı öğrenildi.

Abluka ve Yardım Engelleri

Kemal Advan Hastanesi, iki gündür İsrail ordusu tarafından sıkı bir abluka altına alınmış durumda. Sağlık yetkilileri, hastaneye gıda, ilaç ve yakıt yardımının ulaşmasının engellendiğini belirtiyor.

Hastane Müdürü Açıklamalarda Bulundu

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastanenin girişi ve acil servisine Quadcopter tipi dronlarla saldırı düzenlediğini dile getirmişti.

İsrail ordusu, 5 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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