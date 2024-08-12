İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırıları: 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gaza'ya Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yaptığı hava saldırılarında 21 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

Hedef Alınan Bölgeler

Gazze'nin kuzey, orta ve güney bölgelerine gerçekleştirilen hava saldırıları sonrasında, El-Ehli Baptist Hastanesi'nden edinilen bilgiye göre, Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan Bedr Camii yakınlarında düzenlenen saldırıda 5, Ebu Hasira Caddesi'nde bir eve yapılan saldırıda ise 2 Filistinli ölümle sonuçlandı.

Saldırılarda Yaralananlar Var

Bureyc Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü çocuk olmak üzere 7 Filistinli yaralandı.

Han Yunus'ta Sivil Araç Hedef Alındı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Avrupa Hastanesi yakınlarında gerçekleşen bir saldırıda sivil bir aracın hedef alınması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Çeşitli Saldırılar ve Kaybedilen Canlar

Et-Tahliye bölgesindeki En-Neccar ailesinin evine yapılan hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 5. Cadde kavşağına düzenlenen bir başka saldırıda bir kadın ve çocuğu öldü.

Son olarak, Han Yunus'ta bulunan Büyük Abesan bölgesinde bir evin alt kısmındaki telefon şarj noktasını hedef alan saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi.