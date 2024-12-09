İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Beyt Hanun’a Yönelik Hava Saldırısı

İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasına düzenlediği hava saldırıları, 15 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırılar, çoğunluğu kadın ve çocuk olan birçok kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Tanıkların Açıkladığı Detaylar

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının kasabaya yoğun ve ardı ardına saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Saldırılar, özellikle yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri hedef aldı.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplamda yaklaşık 44 bin 758 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın yer almaktadır. Ayrıca, 106 bin 134 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak, sivil altyapı büyük zarar görmekte.

Bu trajik gelişmeler, uluslararası toplumda endişe yaratmaya devam ediyor.