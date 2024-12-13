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İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:11
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde toplanan Filistinlilere yönelik düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, saldırılar özellikle Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde yoğunlaştı.

Hava Saldırılarının Ayrıntıları

Saldırının ilk dalgasında bu bölgede 4 Filistinli yaşamını yitirirken, devam eden hava saldırıları sonucunda Gazze kentinin batısındaki sivillerin bulunduğu alanda da en az 4 kişinin daha öldüğü bildirildi. Çok sayıda yaralı olduğu ve durumu kritik olan kişilerin hastanelere kaldırıldığı aktarılıyor.

Son Durum ve Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 44 bin 875 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamın içinde 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Ayrıca, 106 bin 454 kişi yaralanırken, birçok sivilin enkaz altında olduğu ve hastane gibi sivil altyapıların hedef alındığı bildirilmektedir.

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