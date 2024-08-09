İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı Büyüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, en son Deyr el-Belah kentinde düzenlenen bir saldırı sonucu 3'ü çocuk olmak üzere en az 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayın Ayrıntıları

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumu yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının bu sabah Deyr el-Belah'ta bir evi hedef aldığını bildirdi. Açıklamalara göre, saldırı sonucunda birden fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Saldırıları Sonucu Yaşanan Kayıplar

7 Ekim tarihinden itibaren, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 39 bin 699 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayı arasında 16 bin 314 çocuk ve 10 bin 980 kadın yer alıyor. Yaralı sayısının ise 91 bin 722 olduğu ifade ediliyor.

Halkın Durumu ve Altyapı Tahribatı

Geçtiğimiz süre zarfında pek çok sivil yerleşim yeri, hastane ve eğitim kurumları da bombardıman hedefi olmuş durumda. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu ifade edilirken, halkın acil ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.