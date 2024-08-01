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İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı mevcut.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 02:48
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 02:48
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Gazze kentinde gerçekleştirilen İsrail ordusuna ait bir hava saldırısı sonucu en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Açıklama ve Etkileri

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yapılan resmi açıklamada, hedef alınan araçta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı ile hastaneye getirildiği belirtildi.

Olay Yeri ve Yüzde Hedefler

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in Megazi Mülteci Kampı'nın girişine yakın bir bölgede bir aracı vurduğunu ve bu saldırı sonucunda ölü ve yaralı sayısının arttığını duyurdu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Devam Eden Kriz

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda, ölü sayısının 39,445'e ulaştığı, bu rakamın içinde 16,172 çocuk ve 10,798 kadının bulunduğu kaydedildi. Yaralı sayısı ise 91,073 olarak bildirildi.

Çeşitli raporlar, enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğunu ve bölgedeki hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığını, dolayısıyla sivil altyapının büyük oranda tahrip edildiğini vurguluyor.

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