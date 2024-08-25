İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısı Gazze'de Can Aldı

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların gölgesinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son hava saldırısı, Deyr el-Belah'taki bir eve isabet etti ve 6 Filistinli hayatını kaybetti. Bu olay, bölgedeki gerilimin ne denli tehlikeli bir seviyeye ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistinli Aileye Yönelik Saldırı

Filistin haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Muammer ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırı sonucunda çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıların ardından bölgedeki sağlık durumu oldukça kritik bir hal aldı.

Han Yunus’ta Süren Bombardıman

İsrail, sadece Deyr el-Belah’la sınırlı kalmayarak, Han Yunus kentine de yoğun topçu atışları gerçekleştirdi. Bu bombardımanlar, bölgede yaşayan sivilleri zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlenen saldırılarda, toplamda 40 bin 334 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunlar arasında 16 bin 480 çocuk ve 10 bin 980 kadın bulunuyor. Yüz binlerce kişi de yaralanmış durumda. İnsanlar, hayatta kalabilmek için hastanelere ve eğitim kurumlarına sığınmaya çalışırken, bu tesisler de hedef alınıyor.

Enkaz Altındaki Hayatlar

Son verilere göre, halen enkaz altında birçok sivilin bulunduğu bilgisi var. Yerel halk, yaşanan bu felaket karşısında umutsuzluğa kapılmış durumda.