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İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 10 Filistinli Can Verdi

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane etrafında patlamalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:02
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 10 Filistinli Can Verdi

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı Can Aldı

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırının hedefi olan apartman dairesinde zorlu koşullarda yaşayan bir aile de bulunuyordu.

Patlamalar Kemal Advan Hastanesini Sardı

Görgü tanıkları, saldırının Derec Mahallesi'nde gerçekleştirildiğini doğruladı. Hava saldırılarının yanı sıra, Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik de devam eden bombardımanlar, hastanenin etrafında çok sayıda patlayıcının atılmasına yol açtı. Bu patlamalar sonucunda hastaneye ait bir bina yanmaya başladı.

Bölgede yaşanan şiddetli saldırılar nedeniyle hastanede elektrik kesintileri, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği gibi ciddi sorunlar yaşanıyor. Hastane personeliyle yaşanan kopukluk sonucu, meydana gelen can kayıpları veya yaralanmalara dair bilgilere ulaşmak güçleşti.

Yaralılar İçin Zor Koşullar

İsrail'in dün akşam düzenlediği saldırı sonrası jeneratörler hedef alınarak elektrik kesintisi yaşandı. Bu durum, 50’den fazla hastanın bulunduğu yoğun bakım ünitesinde ciddi sıkıntılara yol açtı.

Tüm bu gelişmeler, Gazze'de insani krizlerin derinleşmesine neden olurken, halkın güvenliği ve sağlık durumu büyük bir tehdit altına girmiş bulunuyor.

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