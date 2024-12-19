İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Yeni Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 11 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Cibaliya Bölgesine Düzenlenen Saldırı

Alınan bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan Neccar ailesine ait bir eve düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, saldırıda çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor.

ez-Zeytune Ailesinin Evi de Hedef Alındı

Kuzey Gazze'de ez-Zeytune ailesine ait eve gerçekleştirilen bir başka hava saldırısında ise 3 kişi öldü. Bu saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yardım Çalışmaları Başladı

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, saldırıların bir katliam olduğunu ifade etti. Evlerin yerle bir olduğunu ve enkaz altında kalanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmalarının başladığını bildirdi.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 45 bin 97 Filistinli hayatını kaybetti, 107 bin 244 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu düşünülüyor.

Ayrıca, sivil altyapının tahrip edildiği ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığı da bildirilmektedir.