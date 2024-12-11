İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırısı, 25 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Saldırılar, Gazze'nin orta ve kuzey kesimindeki iki apartmanı hedef aldı.

AA muhabirinin yerel görgü tanıklarından elde ettiği bilgiye göre, İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki 3 katlı bir binayı bombaladı. Saldırı sonucunda bina tamamen yıkılırken, 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise halen enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan El Avde Hastanesi, Nusayrat Mülteci Kampı’nın güneybatısındaki Safin bölgesinde başka bir apartmanın bombalanması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 6 yaralının hastaneye ulaştığını da duyurdu.

Hastane, kurtarma ekiplerinin hedef alınan evden naaşları çıkardığı anları gösteren bir video yayınladı. Görgü tanıkları, vatandaşlar ve kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.