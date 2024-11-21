İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında, iki çocuğun da aralarında bulunduğu üç Filistinli hayatını kaybetti.

Eş-Şifa Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde sivillerin bulunduğu bir alan hedef alındı. Bu saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri ise Gazze kentindeki Et-Tuffah Mahallesi’nde gerçekleşen başka bir saldırıda iki çocuğun öldüğünü bildirdi. Öldüğü açıklanan çocukların kardeş oldukları ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.