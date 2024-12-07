İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Hava Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Tuffah bölgesine düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırının Şahin ailesine ait bir evi hedef aldığını duyurdu.

Yıkım ve Yaralı sayısı Artıyor

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan evde ve çevresindeki diğer yapılar da büyük hasar gördü. Sivil savunma ekipleri, hedef alınan evde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze'deki Saldırıların Bilançosu Korkutucu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 44 bin 664 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında yaklaşık 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Ayrıca, 105 bin 976 kişi yaralandı.

Enkaz altında daha fazla can kaybı olabileceği bildirilirken, sivil altyapı da hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla büyük zarar görüyor.