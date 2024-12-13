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İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 20:37
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında, bir ev ile toplu halde bulunan Filistinliler hedef alındı. Saldırıda toplamda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Sağlık yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Gazze şehrinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun mahallesinde gerçekleştirilen bombardımanda 3 Filistinlinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını aktardı.

Görgü tanıkları, sağlık ekipleri ve vatandaşların hedef alınan evin enkazı altında kayıp şahısları arama çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Ayrıca, Gazze şehrinin güneyindeki Es-Sabra mahallesinde toplu halde bulunan Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise bir Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

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