İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında, bir ev ile toplu halde bulunan Filistinliler hedef alındı. Saldırıda toplamda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Sağlık yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Gazze şehrinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun mahallesinde gerçekleştirilen bombardımanda 3 Filistinlinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını aktardı.

Görgü tanıkları, sağlık ekipleri ve vatandaşların hedef alınan evin enkazı altında kayıp şahısları arama çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Ayrıca, Gazze şehrinin güneyindeki Es-Sabra mahallesinde toplu halde bulunan Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise bir Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.