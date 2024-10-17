İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısı

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze'nin El-Hulu ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada, evin tamamen yıkıldığını ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında 5 kişinin cenazesini ve birçok yaralıyı çıkardığını bildirdi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Olayı gören tanıklar, saldırıda kadınlar ve çocuklar dahil çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtirken, sivil savunma ekiplerinin kayıp olanları arama çalışmalarına devam ettiğini aktardılar.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Gazze'de 42 bin 409 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunlardan yaklaşık 17 bininin çocuk ve 11 bin 378’inin kadın olduğunu açıkladı. Ayrıca 99 bin 153 kişinin yaralandığı ifade edildi. Enkaz altında daha pek çok kişinin olduğu bildiriliyor.

Sivil Altyapının Hedef Alınması

Sonuç olarak, halkın sığınma amaçlı kullandığı hastane ve eğitim kurumlarının saldırılarla hedef alındığı ve bu durumun sivil altyapıyı ciddi şekilde tahrip ettiği gözlemleniyor.