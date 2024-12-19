DOLAR
35,02 0%
EURO
36,28 0,2%
ALTIN
2.915,05 0,06%
BITCOIN
3.549.772,26 -0,01%

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 8 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 00:26
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 8 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısı: 8 Sivil Öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırı Filistinli Neccar ailesine ait bir eve gerçekleştirildi.

Bu saldırı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği yüksek yoğunluklu hava bombardımanlarının bir parçası olarak kaydedildi. O tarihten bu yana, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 45 bin 97 Filistinli yaşamını yitirdi, 107 bin 244 kişi yaralandı.

Yetkililere göre, enkaz altında hala binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor. Bu durum, sivil altyapının ciddi şekilde tahrip olmasına yol açmakta.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Aralık 2024 Gündemi: Zirve Toplantılarından Ekonomik Açıklamalara
2
TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşülmeye Başlandı: Maddeler Kabul Edildi
3
Tunus Açıklarında 20 Düzensiz Göçmenin Cesedine Ulaşıldı
4
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
5
Mısır ve Endonezya Liderlerinden Önemli Görüşme: Bölgesel Gelişmeler ve İkili İlişkiler Ele Alındı
6
Musica Mundi, İlk Konserini CSO Ada Ankara'da Gerçekleştirdi
7
AB, Batı Balkanlar ile Genişlemeyi Jeostratejik Yatırım Olarak Değerlendiriyor

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı