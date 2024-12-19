İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 8 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısı: 8 Sivil Öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırı Filistinli Neccar ailesine ait bir eve gerçekleştirildi.

Bu saldırı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği yüksek yoğunluklu hava bombardımanlarının bir parçası olarak kaydedildi. O tarihten bu yana, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 45 bin 97 Filistinli yaşamını yitirdi, 107 bin 244 kişi yaralandı.

Yetkililere göre, enkaz altında hala binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor. Bu durum, sivil altyapının ciddi şekilde tahrip olmasına yol açmakta.