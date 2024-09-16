İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında Altı Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Hava Saldırısında Altı Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir evin hedef alındığı hava saldırısında 6 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu saldırıda iki çocuğun yanı sıra bir kadın da hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılana açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneydoğusundaki bir evi bombaladı. Bu saldırının ardından ev yerle bir olurken, çevredeki konutlarda da ciddi hasarlar meydana geldi.

Ölü ve Yaralı Sayısı

Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun sivil olduğu, bazı yaralıların da olduğu bildirildi. Ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplamda 41 bin 206 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği, bunların 16 bin 795'inin çocuk, 11 bin 378'inin ise kadın olduğu kaydedildi.

Sivil Altyapıya Zarar Veriliyor

Görgü tanıkları, sivil nüfusun sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığını ifade ediyor. Saldırılar sonucunda, Gazze’de birçok altyapı ciddi şekilde tahrip edildi ve binaların enkazında hala binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor.