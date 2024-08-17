İsrail'in Gazze'deki İnsani Alanları Yeniden Daralıyor

Birleşmiş Milletler'den Gazze Raporu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik zorla yerinden etme uygulamalarının devam ettiğini ve güvenli olduğunu iddia ettiği 'insani alanların' oranının yüzde 11'e kadar daraldığını bildirdi.

Gazze'deki Fabrikalar ve Haneler Yok Oluyor

UNRWA Medya Departmanı temsilcisi Louise Wateridge, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in yeni tahliye talimatlarının, zarar görmüş Filistinli aileleri hedef aldığını ifade etti. Gazze'de birçok ailenin güvenli bir yer arayışında olduğunu belirten Wateridge, “Gazze Şeridi'nde parçalanmış pencereler, evler ve hayatlardan başka hiçbir şey kalmadı. Filistinliler bitmeyen bir kabusun içindeler” dedi.

İsrail'in Göçe Zorlamadaki Stratejisi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilip oraya gidebilecek güvenli alan bulunmayan bir milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırarak son olarak El-Mevasi bölgesine yönelik bir saldırı başlatacağını duyurdu. Bu tavır, UNRWA'nın vurguladığı gibi, Gazze'deki çok sayıda insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı bir duruma yol açtı.

Büyük Göç ve İnsani Kriz

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Gazze'de her 10 kişiden 9'u, yaşanan baskılar sonucunda yerinden edilmekte. Gazze halkı, gıda sıkıntısıyla baş etmek ve saldırılardan kaçmak için yer değiştirmeye zorlanıyor. UNRWA, Gazze'deki zorla göçün asla bitmediğini ve durumun kritik olduğunu belirtiyor. Hızla yürütülen bu zorla göç uygulamaları, Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirirken, Filistinlilerin gidebilecekleri hiçbir güvenli yer kalmadı.