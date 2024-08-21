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İsrail'in Gazze'deki 'İnsani Bölge'yi Daraltma Çabaları Devam Ediyor

İsrail, Gazze'deki El-Mevasi bölgesini daraltarak, zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşam alanlarını kısıtlıyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:07
İsrail'in Gazze'deki 'İnsani Bölge'yi Daraltma Çabaları Devam Ediyor

İsrail Ordu'su, Gazze'deki El-Mevasi Alanını Boşaltmaya Çalışıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 'insani bölge' olarak bahsedilen El-Mevasi'nin bazı kısımlarının boşaltılmasını talep etmeye devam ediyor. Ordunun bu eylemleri, Filistin Kızılayı'nın açıklamalarına göre, burada yaşayan bir milyondan fazla Filistinli için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Çatışma Alanları ve Tahliye Emirleri

Ülkede devam eden yoğun saldırılar sırasında, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı haritada Deyr el-Belah'a yakın bölgelerin 'tehlikeli çatışma alanı' olduğunu belirtti. Adraee, bu alanlardaki Filistinlilerin bölgeyi terk etmeleri gerektiğini savundu.

İnsani Bölgenin Daralması

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in tahliye kararları sonucu Gazze'deki 'insani bölge' %11 oranında daralmış durumda. Bu durum, zorla yerinden edilecek Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Göç ve Hayatta Kalma Mücadelesi

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana yaptığı saldırılar, Gazze'deki Filistinlileri sürekli olarak göç etmeye zorlamakta. BM verilerine göre, Gazze'de 10 personelin 9'u, bu saldırılar sonucunda yerinden edilmek zorunda kaldı. Bu göç dalgası, bölgedeki gıda ve su sıkıntısı, ayrıca yükselen sıcaklık gibi faktörlerle birleşince, Filistinlilerin çaresiz bir yaşam sürmesine sebep oluyor.

Artan zor koşullar nedeniyle, El-Mevasi'de artık tek çadırlık bir yer bile kalmadığı ifade ediliyor. Bu durum, insanları evlerinin enkazında yaşamaya zorlayarak, hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırıyor. Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan El-Mevasi, altyapı eksikliği ve düşük yapılaşma oranıyla dikkat çekiyor.

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