İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne Saldırısında Ölü Sayısı 50'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Çevresine Saldırılar Devam Ediyor

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 50'ye yükseldiği belirtildi. Bu ölümlerden 5’i sağlık çalışanı olmak üzere birçok sivil hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi civarındaki binalara yönelik hava saldırıları düzenlediği bilgisi paylaşıldı. Hava bombardımanı sonucunda, sağlık personeli Abdulmecid Ebu el-Ayş ve Mahir el-Acrami gibi isimlerin hayatını kaybettiği, cenazelerinin ise hala sokaktan alınamadığı vurgulandı.

Uluslararası Toplumun Dikkatine Çağrı

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma, Gazze'deki sivil halkın İsrail saldırılarına karşı korunması gerektiği çağrısında bulunuldu. Daha önce yayınlanan açıklamalarda, Kemal Advan Hastanesi çevresindeki bombardımanlarda 5 Filistinli sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail'in Kuzey Gazze İçin Tahliye Emirleri

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki alanlar için sık sık tahliye emirleri yayımlamakta. Bu emirlerin, bölgedeki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yönelik olduğu yorumları yapılmaktadır. "Generallerin Planı" olarak adlandırılan bu stratejinin, Gazze'nin kuzeyündeki Filistinlileri tehcir etmeyi ve gıda, yakıt, temiz su girişini engellemeyi hedeflediği bildiriliyor.

Sağ kalanlar İçin Zor Bir Durum

Bu duruma göre, silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında bir tercihe zorlandığı, bölgeyi terk etmeyen Filistinlilerin ise düşman unsur olarak muamele gördüğü iddiaları gündemde. 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 45 bin 399 Filistinli hayatını kaybetti, 107 bin 940 kişi yaralandı ve binlerce ölü enkaz altında kalmaktadır. Sivil altyapının hedef alındığı bu çatışmalar, hastane ve eğitim kurumları gibi yerleri de kapsıyor.