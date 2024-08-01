İsrail'in Gazze'deki Muhabire Yönelik İddiası

İsrail Ordusu'ndan Şaşırtıcı İddia

İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul için dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Ordunun, el-Gul'un Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu öne sürdüğü bildirildi. Ancak bu iddialara ilişkin herhangi bir somut delil sunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Özgürlükten Ölüme

Gul, daha önce İsrail ordusu tarafından Şifa Hastanesi'nde düzenlenen bir baskında alıkonulmuştu. Yaklaşık 12 saat tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan gazeteci, tutuklanma sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle aktarmıştı: "İsrail askerleri, aralarında benim de bulunduğum birkaç gazeteciyi baskın esnasında alıkoyarak kelepçeledi ve sorguya çekti."

Son Görev: Yıkılan Evin Kayıtları

Gul ve kameramanı Rami er-Rifi, dün gün içinde İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yıkılan evinin görüntülerini almak amacıyla Şati Mülteci Kampı'na gitmişti. İki gazeteci, Heniyye'nin evinin çekimlerini tamamladıktan sonra, araçlarının hedef alındığı bir saldırıda hayatlarını kaybetti.