İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na Düzenlediği Saldırıda Can Kaybı

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında10 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir evin hedef alındığı anlarda gerçekleşti. El-Avde Hastanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bildirildi.

Enkaz Altında Arama Kurtarma Çalışmaları

Sivil savunma ekipleri, yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, ev tamamen yok olmuş durumda.

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Gazze Şeridi’nde en az 41,206 Filistinli hayatını kaybederken, bunlar arasında 16,795 çocuk ve 11,378 kadın da yer alıyor. Ayrıca, 95,337 kişi yaralandı. Saldırılar sonucu halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı büyük zarar gördü.

Son Gelişmeler

Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor. Yıkım ve can kaybı, Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirirken, bölgedeki gerilimin artması endişeleri de beraberinde getiriyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı.