İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na Düzenlenen Saldırıda 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

Son dakika gelişmesi: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, 6'sı çocuk olmak üzere en az 24 Filistinli hayatını kaybetti. Olayda ayrıca, 5 kadın da yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta bölümünde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda "en-Nadi" ailesine ait bir evi bombaladı. Saldırının ardından enkaz altında kayıp kişilerin aranmasına başlandığı bildirildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bombardımanında bulunan evin tamamen yerle bir olduğunu ve çevresindeki evlerin de büyük hasar gördüğünü ifade etti. Olayda yaralanan yaklaşık 50 kişi olduğu da belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplamda 44 bin 612 Filistinli hayatını kaybetti, 105 bin 834 kişi ise yaralandı. Acil durum hizmetleri, enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğunu bildirirken, sivil altyapının hedef alınmasıyla birlikte hastaneler ve eğitim kurumlarının da tahrip edildiği kaydedildi.