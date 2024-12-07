DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.460.963,03 1,54%

İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 6'sı çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 00:44
İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik düzenlediği saldırıda, 6'sı çocuk, 5'i kadın olmak üzere en az 20 Filistinli yaşamını yitirdi. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırı sırasında en-Nadi ailesine ait bir ev bombalandı.

Saldırının Etkileri

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında çocukların yanı sıra diğer siviller de yer alıyor. Hedef alınan evin yanı sıra çevresindeki yapılar da hasar gördü ve 46 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği bombardıman sonucunda evin yerle bir olduğunu bildirdi.

Araştırmalar ve Son Veriler

Gazze Sivil Savunma ekipleri, saldırının ardından kayıp şahısları arama çalışmalarına başladı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, toplamda yaklaşık 44 bin 612 Filistinli hayatını kaybetti; bunların 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın. Ayrıca 105 bin 834 kişi yaralandı.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip edilmesine yol açıyor. Enkaz altında kalanların sayısının ise binlerce olduğu bildiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapadokya'da Peribacasındaki Çökme Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eyleme Geçti: Paris'e İleri!
3
Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor
4
Bursa'da İşçi Servisleri Kazası: 20 Yaralı
5
Hamas Heyeti, Rusya ile Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Görüştü
6
Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Alma Kararları Yayınlandı
7
Beş Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor