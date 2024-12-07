İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik düzenlediği saldırıda, 6'sı çocuk, 5'i kadın olmak üzere en az 20 Filistinli yaşamını yitirdi. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırı sırasında en-Nadi ailesine ait bir ev bombalandı.

Saldırının Etkileri

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında çocukların yanı sıra diğer siviller de yer alıyor. Hedef alınan evin yanı sıra çevresindeki yapılar da hasar gördü ve 46 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği bombardıman sonucunda evin yerle bir olduğunu bildirdi.

Araştırmalar ve Son Veriler

Gazze Sivil Savunma ekipleri, saldırının ardından kayıp şahısları arama çalışmalarına başladı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, toplamda yaklaşık 44 bin 612 Filistinli hayatını kaybetti; bunların 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın. Ayrıca 105 bin 834 kişi yaralandı.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip edilmesine yol açıyor. Enkaz altında kalanların sayısının ise binlerce olduğu bildiriliyor.