İsrail'in Gazze'deki Okul Bombalaması: 10 Can Kaybı

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı

Son günlerde Gazze'de yaşanan gerginlik, sivil hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İsrail'in yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulu hedef alması, uluslararası toplumda tepkilere neden oldu.

Civardakilerin Tanıklıkları

İlk belirlemelere göre, saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Yerel halk, olay anında okulda çok sayıda kişinin bulunduğunu belirtiyor.

Bu saldırı, Gazze'deki sivil kayıpların artmasına yol açarken, uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından kınandı.

Uluslararası Tepkiler

Olayla ilgili çeşitli ülkelerden de tepkiler geldi ve sivil can kayıplarının önlenmesi gerektiği vurgulandı.