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İsrail'in Gazze'deki Okul Bombalaması: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki iki okulda 15 Filistinliyi öldürdü, olay çocukları da etkiledi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 17:40
İsrail'in Gazze'deki Okul Bombalaması: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı

Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullara düzenlenen hava saldırısında, arasında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırının Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Tuffah Mahallesi'nde bulunan "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud" adlı okullara gerçekleştirilen hava saldırısına dair bilgi paylaştı. Bu okullarda sığınan Filistinlilere yönelik yapılan bombardımanda 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastane Bilgileri

El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri, iki okulun bombalanmasının ardından çok sayıda yaralı ile ölülerin hastaneye getirildiğini bildirdi. Aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi ağır yaralandı.

İsrail Ordusunun Açıklaması

Öte yandan, İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, sözü edilen okulların Hamas tarafından saklanma alanı olarak kullanıldığını ileri sürerek saldırıyı doğruladı.

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