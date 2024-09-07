İsrail'in Gazze'deki Okul Bombardımanında Can Kaybı

İsrail'in Gazze'deki Okul Bombardımanı

Gazze'nin kuzeyinde yerle bir olan Amr bin As Okulu, yerinden edilmiş Filistinli ailelere ev sahipliği yapıyordu. Bu hedef alınan okulda, o an orada olan sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivil Savunma Birimi Açıklama Yaptı

Gazze Sivil Savunma Birimi, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Şeyh Rıdvan bölgesinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin barındığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanında birçok Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı," ifadelerini kullandı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Sivil Savunma ekipleri, bomba sonrası enkaza ulaşmak ve yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Olay yerindeki çalışmalar devam etmekte.