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İsrail'in Gazze'deki Okul Bombardımanında Can Kaybı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir okulu vurması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:22
İsrail'in Gazze'deki Okul Bombardımanında Can Kaybı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'nin Kuzeyinde Bir Okulu Vurdu

İsrail'in, Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinli bireylerin kaldığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bir bombardımanda, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Şeyh Rıdvan bölgesinde bulunan Amr bin As Okulu'na düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 4 ferdi cenazeleri hastaneye getirildi. Yaralanan kişiler arasında küçük çocuklar da bulunuyor.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının, okul içerisindeki yerinden edilmiş binlerce Filistinli için bir sığınak olan camiyi hedef aldığını belirtti. Gazze Sivil Savunma Birimi, olayla ilgili olarak Telegram hesabından bir açıklama yaptı.

Saldırının Ardından Gelen Tepkiler

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki yerinden edilmiş insanların barındığı okula saldırması neticesinde çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı" ifadelerine yer verildi. Gazze Sivil Savunma ekipleri, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların enkazdan çıkarılması için yoğun çaba sarf etti.

Son aylarda İsrail, yerinden edilmiş Filistinli bireylerin barındığı birçok okul ve aynı zamanda bu okullarda, özellikle kadın ve çocuklar gibi sivil nüfusa yönelik gerçekleştirilen oldukça yüksek sayıda bombardımanla bu durumu pekiştirmiştir.

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