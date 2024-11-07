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İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırıları Devam Ediyor

Er-Rimal Okulu'na gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:42
İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Gazze'de Yerinden Edilenlerin Sığındığı Bir Okula Saldırdı

Gözler yine Gazze'de. İsrail ordusunun, yerinden edilen binlerce kişinin sığındığı Er-Rimal Okuluna düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Er-Rimal Okulu'na Yapılan Saldırı

Sağlık kaynaklarından elde edilen verilere göre, son saldırıda ölenler arasındaki Filistinli sayısı 4 olarak kaydedildi. Yaralıların durumu ise ciddiyetini koruyor.

İsrail'in Önceki Saldırısı

Sadece birkaç saat önce, Gazze'nin batısında bulunan Şati Mülteci Kampı'ndaki Şuceyr İlköğretim Okuluna da bir saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıda ise aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Bu gelişmeler, bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiğini göstermektedir.

Görgü Tanıkları ve Tepkiler

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği bu saldırıların yoğunluğunu ve hedef aldığı sivilleri vurgulayarak, uluslararası toplumun konuya duyarsız kalmaması gerektiğini belirtiyor.

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