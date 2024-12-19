İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 13 Ölü, 30 Yaralı

13 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusunda bulunan Şaban er-Rays Okulu'na düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti. Olayda 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Filistinli Yerinden Edilmişler Mağdur Oldu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu bombaladığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda ölenlerin çoğunluğunu çocuk ve kadınlar'ın oluşturduğu ifade edildi.

Bu saldırı, bölgede artan gerilimin ve çatışmaların bir yansıması olarak kaydedildi. Uluslararası toplumun olaya tepkisi merakla bekleniyor.