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İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı Seyirci Kaldı

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki okul saldırısını kınadı ve İsrail'i durdurmamakla suçladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 14:56
İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı Seyirci Kaldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin Derec Mahallesi'nde bir okul binasına yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, bu eylemin insanlığa karşı işlenmiş yeni bir suç olduğunu ifade etti.

İsrail'in Hesap Vermezliği

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin kalıcı ateşkes müzakereleri üzerinde etkili olan bu saldırı ile dikkat çekmek istediği belirtildi. Saldırı sonucunda, okulda sığınan yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi uluslararası kamuoyunun tepkisini çekti.

Saldırının Detayları

Derec Mahallesi'ndeki Et-Tabiin Okulu, yerinden edilen birçok kişinin sığındığı bir mekan olarak biliniyor. Sabah namazı sırasında gerçekleştirilen bu saldırıda en az 100 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Yapılan açıklamada, bu tür eylemlere karşı sessiz kalan uluslararası aktörlerin de bu suça dolaylı olarak ortak oldukları vurgulandı. Saldırı sonrası yerel kaynaklar, cesetlerin parçalandığını ve sivil savunma ekiplerinin zorlandığını bildirdi.

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