İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısına Tepkiler Büyüyor

İsrail'in Gazze'de Okula Düzenlediği Saldırıya Tepkiler

Filistinli gruplar, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Et-Tabiin Okulu’na düzenlediği saldırıyı kınadı. Saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İslami Cihad Hareketi'nden Açıklama

İslami Cihad Hareketi, yazılı bir açıklama yaparak, "Düşman İsrail ordusunun Et-Tabiin Okulu'nun mescidinde ibadet edenleri hedef alması tam teşekküllü bir savaş suçudur." dedi. Bu saldırının büyüklüğünü vurgulayan hareket, sabah namazı vaktinin seçilmesinin, sivillerin hedef alındığını gösterdiğini savundu.

Fetih Hareketi'nden Sert Eleştiri

Gazze'deki Fetih Hareketi Sözcüsü Munzir el-Hayik, saldırıyı "büyük bir suç" olarak nitelendirerek, "Çocukların kanı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması için küresel vicdana müdahale çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

FHKC’den Hasta Gösterim

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ABD'nin siyasi ve askeri desteği ile uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, "Bu durumu yaratan nedenlerden biri de Siyonist işgal devletinin sağcı hükümetinin işlediği katliamdır." dedi.

Olayın Perde Arkası

İsrail ordusunun düzenlediği saldırının, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi’nde yerinden edilenlerin sığındığı okulda, sabah namazı sırasında gerçekleştiği ve pek çok insanın hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırıda cesetlerin parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yangın tütme olduğunu kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin ceset parçalarını toplamakta zorlandığı ifade edildi.