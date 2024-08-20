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İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Mustafa Hafız Okulu'na düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü, birçok yaralı var. Türkiye'de bu durum büyük tepkilere yol açtı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:10
İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Askerleri Gazze'deki Bir Okula Saldırdı

Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız Okuluna gerçekleştirilen bombalı saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Sağlık kaynaklarına göre, saldırıda, zorla yerinden edilen 700 Filistinli'nin bulunduğu okula yönelik bombardımanda, birçok kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, saldırının ardından bir okul binasının tamamen yıkıldığını bildirdi. Bununla birlikte, resmi sağlık ekiplerinin yeterli ekipman eksikliği nedeniyle enkazdan kurtarma çalışmalarında zorlandığı ifade edildi.

Önceki Saldırılar

İsrail ordusu, ağustos ayının başından itibaren Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı 8.okulu vurmuş durumda. 3 Ağustos’ta gerçekleşen başka bir saldırıda Hamame Okulu hedef alınmış ve 16 Filistinli yaşamını yitirmişti. Devam eden saldırılarda ise, 30 kişinin daha hayatının kaybettiği bildirilmiştir.

Tepkiler ve Sonuçlar

Ağustos ayı içerisinde 179'dan fazla Filistinli, yerinden edilip sığındıkları okullarda hayatını kaybetti. Bu durum, uluslararası toplumda ve Türkiye'de büyük tepkilere yol açarken, Filistinli sivillerin yaşadığı bu trajedi dikkate alındı.

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