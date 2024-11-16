İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında Can Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırı, büyük bir trajediye yol açtı. Saldırı sonucunda 10 Filistinli hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı.

Saldırı Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Asa Okulu'nu iki füze ile bombaladığını ifade etti.

Basal, saldırının ardından yapılan ilk değerlendirmelerde, can kaybının yanı sıra çok sayıda yaralanmanın yaşandığını belirtti. Bu tür saldırılar, bölgede yaşanan insani krizin boyutunu daha da artırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.